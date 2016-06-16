Минск, 16 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

На пятое «Всебелорусское народное собрание», которое состоится 22−23 июня в Минске, МИД Белоруссии пригласил более 100 гостей из 55 стран мира, в том числе и из России. Об этом 16 июня на брифинге в Минске заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Дипломат отметил, что «среди которых представители объединений белорусской диаспоры, ряд известных зарубежных общественно-политических деятелей, а также представители международных организаций и интеграционных объединений, в которые входит Республика Беларусь, руководители аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий».

«В частности среди почетных участников собрания ожидаются второй президент Украины Леонид Кучма, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, руководитель фракции Коммунистической партии России в Госдуме Российской Федерации Геннадий Зюганов, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, летчики-космонавты, дважды Герои Советского Союза Владимир Коваленок и Петр Климук», — уточнил пресс-секретарь МИД Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «всебелорусские собрания» проводились накануне финалов президентских компаний: на данные мероприятия собирались сторонники Александра Лукашенко, перед которыми он зачитывал свои речи и имитировал ритуал получения «наказа от народа» в виде одобрения очередного плана на пятилетку. В 2015 году Лукашенко отказался от проведения данного пропагандистского мероприятия, которое пообещал провести в июне 2016 года «без маниловщины».