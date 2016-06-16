Пермь, 16 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Конституционный суд России отказал осужденному актеру Александру Килину в рассмотрении жалобы на нарушение его гражданских прав. Защита бывшего актера сериала «Реальные пацаны» не смогла доказать нарушения в ходе рассмотрения дела судом присяжных. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила мать убитой девушки. Стоит отметить, что официальных документах Конституционного суда это решение пока не опубликовано.

advokat-prikul.ru Зал суда

В своей жалобе заявитель утверждал, что вопрос к суду присяжных был задан некорректно. По мнению Александра Килина, вопрос о виновности в нескольких деяниях был объединен в один вопрос о виновности.

«Презревший все законы. Нарушивший заповеди «Не убий» и «Не прелюбодействуй». Лишивший мою девочку права на жизнь. Он не забывает о своих правах и соблюдении законности для себя, обращается к Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст.2). Это возможно: убив, рассуждать о правах и свободах? Господи, его действительно родила и вскормила женщина?» — пишет на своей странице мать жертвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что ранее артист попытался обжаловать приговор краевого суда в Верховном суде РФ, но также получил отказ.

Напомним, тело студентки Высшей школы экономики было обнаружено возле детской площадки на улице Старцева в Перми в августе 2014 года. По данным следствия, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний Александр Килин, известный по участию в съёмках сериала «Реальные пацаны». Показания очевидцев и записи с камер наблюдения подтвердили, что в вечер, когда произошло убийство, он провожал погибшую домой. Решением Пермского краевого суда в 2015 году Килин был приговорён к 18 годам лишения свободы.