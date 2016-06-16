Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. ОПЕК в среднесрочной и долгосрочной перспективе вновь начинает непосредственно влиять на ситуацию с ценами на энергоносители. Об этом сегодня, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам Алекперова, на сегодняшний день альтернативы ОПЕК на нефтяном рынке нет. Эта организация «всегда была достаточно эффективным инструментом влияния на рынок, поддерживала баланс спроса и предложения». Однако в последние годы, подчеркнул он, на работе ОПЕК сказалось «очень много политических факторов».

«Впервые за два года сессия ОПЕК была достаточно конструктивной. Да, не было принято конкретных решений по стабилизации объемов производства или по сокращению. Но самое главное — что принципы были определены. Я надеюсь, что уже осенняя сессия покажет нам эффект от того, что каждый член ОПЕК предпримет для укрепления этой организации. Все заинтересованы в ее сохранении. ОПЕК в среднесрочный и долгосрочный период времени будет формировать видение инвесторов на ту цену, которая будет на рынке сырой нефти», — заявил глава ЛУКОЙЛа.

Также Вагит Алекперов пояснил, почему в России добыча углеводородов растет. По его словам, объемы добычи увеличиваются, поскольку налоговая система России позволяет компенсировать инвестору выпадающие доходы. «При низких ценах на нефть налоговая система в нашей стране щадящая. Сегодня девальвация рубля позволяет в рублевой массе сохранить инвестиционную активность на территории РФ», — сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул необходимость корректировки налоговой системы России. «Наши месторождения требуют нового подхода, нового законодательства, которое стимулировало бы их разработку на поздней стадии», — сказал Алекперов.