Симферополь, 16 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Доля автокредитов в кредитных портфелях крымских банков составляет 0,7%. Всего в 2016 году крымские банки дали взаймы жителям полуострова на покупку автомобилей 189,4 млн рублей. Об этом на заседании комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике сообщила управляющая крымским отделением Центробанка РФ Ирина Яблучанская.

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«Это ничтожно мало», — констатировала Яблучанская.

По её данным, кредитная ставка на автокредит в Крыму — от 13,5% до 22% годовых. Кроме того, покупатель автомобиля вынужден оплачивать обязательное страхование авто (КАСКО), которое составляет от 8% до 12% от стоимости машины.

В Крыму новые автомобили стоят дороже, чем в соседнем Краснодарском крае. Разница в стоимости может составлять от 50 тыс. рублей и более. Поездка в Краснодарский Край за автомобилем обойдётся крымчанину в среднем в 10 тыс. рублей (бензин, паромная переправа, ночёвка в отеле в Краснодаре). Крымчане едут за автомобилями «на материк» и покупают их за наличные, поскольку в России гражданам РФ с крымской пропиской в паспорте банки (за исключением крымских) кредиты не выдают.

Ещё одна сложность в получении автокредита: даже с господдержкой при минимальной ставке 7% годовых для покупки нового автомобиля российской сборки стоимостью в 500 тыс. рублей необходимо показать справку о ежемесячном доходе от 30 тыс. рублей. Средняя зарплата в Крыму — меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде случаев для предоставления кредитов крымские банки требуют от жителей полуострова предъявить украинские паспорта.