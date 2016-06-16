Тулуза, Франция, 16 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Футболист сборной России Олег Шатов из-за травмы может пропустить матч группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса, сообщают «Известия» со ссылкой на тренера команды Сергея Семака.

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Пока речь идет о небольшом мышечном повреждении, но степень серьёзности травмы будет ясна только через два-три дня. В зависимости от динамики повреждения будет приниматься решение по составу на матч с командой Уэльса.

По словам Сергея Семака, решение о составе будет приниматься непосредственно перед игрой, а пока все футболисты, кроме Шатова, тренируются и готовятся к матчу.

Напомним, сборная России по футболу провела две встречи на групповом этапе Евро-2016. 11 июня, в Марселе сборная сыграла вничью с англичанами со счетом 1:1. 15 июня сборная России уступила команде Словакии со счетом 1:2 в Лилле. Заключительный матч группового этапа состоится 20 июня в Тулузе с командой Уэльса. Шансы сборной России на выход в плэй-офф чемпионата пока сохраняются.