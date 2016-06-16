Орландо, США, 16 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Президент США Барак Обама совершит 16 июня визит в город Орландо, штат Флорида, где встретится с людьми, пережившими нападение исламиста на клуб для представителей секс-меньшинств, в результате которого погибло 49 человек, сообщает Reuters.

Вместе с главой Белого дома город посетит вице-президент страны Джон Байден. Это уже не первая поездка главы государства, в рамках которой ему приходится общаться с жертвами массовых убийств.

Так, в декабре 2015 года супружеская пара под влиянием пропаганды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) расстреляла 14 человек в калифорнийском городе Сан-Бернардино.

Напомним, 12 июня неизвестный мужчина ворвался в ночной клуб Pulse в Орландо и открыл там стрельбу, в результате чего погибло 49 человек, еще 53 получили ранения. Сам злоумышленник Омар Матин был застрелен стражами порядка при штурме клуба.