Пермь, 16 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Вооруженное нападение совершено на одно из отделений «Сбербанка» в городе Пермь. Добычей злоумышленников стали 4 млн рублей, сообщают 16 июня «Новости Перми».

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Инцидент произошел в офисе кредитной организации по адресу: улица Юрша, 100. По словам очевидцев, вошедший в помещение банка злоумышленник перепрыгнул через стойку, после чего потребовал кассира передать ему деньги. При этом грабитель угрожал женщине предметом, похожим на пистолет. Сотрудница банка подчинилась налетчику.

Мужчина забрал денежные средства в размере 4 млн рублей и скрылся с места преступления вместе со своим подельником, ожидавшим его на мотоцикле возле здания. В ходе происшествия никто не пострадал, подробности выясняются.