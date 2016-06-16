Ставрополь, 16 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Восстановлением популяции переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе займется «Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа», созданный АО «Курорты Северного Кавказа». О появлении новой некоммерческой организации рассказал заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин в ходе видео-моста с директором Центра восстановления леопарда на Кавказе Умаром Семеновым. По словам вице-премьера, привлечь управляющую компанию туристического кластера к реализации природоохранных инициатив — очень правильное решение.

Marcel Burkhard Переднеазиатский леопард

Как сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе АО «КСК», новая структура будет участвовать в реализации мероприятий, направленных на повышение темпов реинтродукции леопарда в дикую природу и создание в кавказском регионе устойчивой самовоспроизводящейся природной популяции этого редкого хищника.

«Центр природы Кавказа» будет участвовать в реализации и других природоохранных проектов. Так, в планах организации мероприятия по формированию устойчивой популяции европейского зубра, сохранению самшитовых лесов в регионе и другие проекты.

Участниками процесса возвращения переднеазиатского леопарда в природу Северного Кавказа являются Минприроды России, Российская академия наук, Всемирный фонд дикой природы (WWF России) и Центр восстановления леопарда на Кавказе, в котором уже достигнуты первые успехи: 12 июня у пары переднеазиатских леопардов появилось потомство — трое котят.

Напомним, о начале уникального проекта «Восстановление переднеазиатского леопарда на Кавказе» еще в 2007 году объявили компания «Роза Хутор», ведущая строительство одноименного горнолыжного комплекса в районе Красной Поляны, и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Этот проект стал первым крупным природоохранным мероприятием WWF России, полностью финансируемым за счет средств российского бизнеса.

Для осуществления основной цели проекта — возвращения переднеазиатского леопарда в Россию — предполагалось завезти животных этого вида из различных зоопарков Европы, а также постараться адаптировать их к природным условиям Кавказа. В Сочинском национальном парке были построены вольеры, в которые завезли животных из зоопарков разных стран. Котята, родившиеся в вольерах, станут основой для новой российской популяции леопарда на Кавказе.

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