Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Развитие разнообразных связей отвечает коренным интересам и России, и стран Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии клуба «Валдай» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«На самом деле диалог (с ЕС — прим. ИА REGNUM) не прерывался никогда», — заявил Лавров, отметив, что по большинству вопросов стороны продолжают контактировать, правда, не на министерском, а на экспертном уровне. По его словам, российская сторона ценит «голоса в том числе и из рядов европейского бизнеса о необходимости начать равноправный разговор». Глава МИД РФ добавил, что Россия предлагает Евросоюзу провести совместную инвентаризацию отношений, «положив факты на бумагу». Как рассказал Лавров, Москва со своей стороны такую инвентаризацию уже провела.

Говоря о минских соглашениях, Лавров отметил, что «немцы, французы и даже американцы» начинают уставать от капризности украинских партнеров, «которые подписали документ и не хотят его выполнять».