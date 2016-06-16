Москва, 16 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Гостиничный комплекс с выходом из метро появится рядом с Рижским рынком, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. На территории гостиницы предусмотрена парковка на 250 мест.

UR3IRS Рижский рынок. 2009

Новую гостиницу возведут по адресу Водопроводный переулок, владение 1. Общая площадь здания составит 52,2 тысячи кв. метров. В стилобатной части гостиницы разместят выход из станции метро «Ржевская» строящегося Третьего пересадочного контура.

Напомним, ранее на этом участке находился Рижский радиорынок, который закрыли в 2012 году. Во времена СССР здесь размещался Крестовский колхозный рынок.