Москва, 16 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Бывший участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов подал в суд на другого экс-участника группы, своего брата Вадима Самойлова из-за спора об авторских правах на песни, сообщает «Рен-ТВ».

Дмитрий Константинов Группа «Агата Кристи». 1989 год

По словам Глеба Самойлова, денег он не требует, но хочет защитить свои авторские права и оградить себя от угроз и оскорблений в прессе.

Группа «Агата Кристи», солистами которой были браться Самойловы, была основана в 1985 году и на протяжении более десяти лет являлась одной из самых популярных в России. Группа официально прекратила свое существование в 2010 году. Но песни группы, ставшие хитами в 90-х, остаются востребованными и сейчас.

Глеб Самойлов просит суд запретить своему брату Вадиму Самойлову исполнять песни группы, автором которых он является. Истец считает, что Вадим Самойлов нарушает его авторские права.