Минск, 16 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум.

idea.ru Задержание преступника

Первый заместитель председателя правления крупнейшего банка Белоруссии — государственного «Беларусбанка» Геннадий Господарик 15 июня был задержан правоохранителями в своём рабочем кабинете, предположительно — за получение взятки, сообщает сайт tut. by со ссылкой на свои источники.

«Беларусбанк» не комментирует ситуацию, пресс-служба банка не может указать местонахождение своего первого зампреда. МВД и КГБ не комментируют сообщения прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «силовики» Белоруссии не комментировали сообщения прессы о задержаниях местных «олигархов». Отметим, что ранее появлялась информация о возможной приватизации ОАО «Беларусбанк» — об этом ещё в 2012 году заявляла председатель Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова. В мае 2016 года распоряжением председателя Совмина Белоруссии Андрея Кобякова была создана рабочая группа для координации работы по реализации миноритарного пакета акций «Беларусбанка».