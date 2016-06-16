НАК «Нафтогаз» рассказал, как Тимошенко незаконно обогатила Газпром на $16
Киев, 16 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. За 2009−2015 годы Украина переплатила за природный газ российскому ОАО «Газпром» $19 миллиардов. Об этом сегодня, 16 июня, на своей странице в Facebook написал директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает ИА REGNUM.
«Есть основания считать, что при единой цене на газ на уровне импортного паритета, добыча бы выросла, а потребление сократилось бы настолько, что Украина бы не импортировала газ. И тогда «Газпром» получил бы на $19 млрд меньше доходов за 2009−2015 годы», — считает Витренко.
По его словам, раньше население получало «скрытые субсидии на газ». В то же время сами субсидии оплачивались за счет самих украинцев. «При этом кто-то сознательно или бессознательно помог «Газпрому» на этом заработать $19 миллиардов», — рассказал Витренко.
В свою очередь 16 июня украинские СМИ сообщили, что российский «Газпром» обжаловал в Высшем хозяйственном суде Украины отказ киевских судов рассматривать его жалобу по штрафу Антимонопольного комитета Украины в 85,86 млрд гривен (более $3 млрд. 450 млн).
Ранее, в 2015 году АМКУ оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Срок выплаты штрафа «Газпрому» истек 12 апреля. «Газпром» обжаловал решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава Минэнерго РФ Новак заявил, что во втором квартале 2016 года контрактная цена на газ для Украины «абсолютно комфортна» и без скидок, поэтому обсуждение скидки нецелесообразно. Новак отметил, что расчетная контрактная цена без скидки для Украины составляет $177 за 1 тыс. куб. м. По его словам, цены, которые действуют на сегодняшний день, «гораздо более комфортные, чем те цены, которые есть на споте на европейских газовых хабах».
Напомним, 19 января 2009 года в результате переговоров между премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны газовые контракты, которые в Украине назвали «самоубийственными». Тимошенко согласилась на высокую цену на голубое топливо — $550.