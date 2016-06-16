Киев, 16 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. За 2009−2015 годы Украина переплатила за природный газ российскому ОАО «Газпром» $19 миллиардов. Об этом сегодня, 16 июня, на своей странице в Facebook написал директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает ИА REGNUM.

tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

«Есть основания считать, что при единой цене на газ на уровне импортного паритета, добыча бы выросла, а потребление сократилось бы настолько, что Украина бы не импортировала газ. И тогда «Газпром» получил бы на $19 млрд меньше доходов за 2009−2015 годы», — считает Витренко.

По его словам, раньше население получало «скрытые субсидии на газ». В то же время сами субсидии оплачивались за счет самих украинцев. «При этом кто-то сознательно или бессознательно помог «Газпрому» на этом заработать $19 миллиардов», — рассказал Витренко.

В свою очередь 16 июня украинские СМИ сообщили, что российский «Газпром» обжаловал в Высшем хозяйственном суде Украины отказ киевских судов рассматривать его жалобу по штрафу Антимонопольного комитета Украины в 85,86 млрд гривен (более $3 млрд. 450 млн).

Ранее, в 2015 году АМКУ оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Срок выплаты штрафа «Газпрому» истек 12 апреля. «Газпром» обжаловал решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава Минэнерго РФ Новак заявил, что во втором квартале 2016 года контрактная цена на газ для Украины «абсолютно комфортна» и без скидок, поэтому обсуждение скидки нецелесообразно. Новак отметил, что расчетная контрактная цена без скидки для Украины составляет $177 за 1 тыс. куб. м. По его словам, цены, которые действуют на сегодняшний день, «гораздо более комфортные, чем те цены, которые есть на споте на европейских газовых хабах».

Напомним, 19 января 2009 года в результате переговоров между премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны газовые контракты, которые в Украине назвали «самоубийственными». Тимошенко согласилась на высокую цену на голубое топливо — $550.