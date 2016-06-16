Барнаул, 16 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) на внеочередной сессии, состоявшейся сегодня, 16 июня, приняли постановление о назначении выборов депутатов АКЗС седьмого созыва. Документ этот вступит в силу в течение ближайших пяти дней, со дня его опубликования в газете «Алтайская правда».

Советский плакат. «Выборы»

«Мы приняли решение, определили параметры предстоящих выборов в краевой парламент, а далее кандидаты уже будут работать в своем собственном формате. Кто-то будет собирать подписи, кто-то будет выдвигаться от политической партии. АКЗС дало правовое поле для того, чтобы выдвигаться и работать, а уж кто придет на финише — думаю, не обойдется без неожиданных моментов. Раскачка уже закончилась. Активность, несмотря на летний сезон, будет проявляться. Это закономерно, иначе это были бы не выборы», — отметил по этому поводу спикер Иван Лоор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при проведении выборов решено применять новую схему одномандатных избирательных округов. Депутаты АКЗС утвердили 29 января 2016 года. По состоянию на 1 января 2016 года, на территории краевого избирательного округа зарегистрированы 1 888 643 человека.

По данным ГАС «Выборы», традиционно наиболее многочисленными являются Индустриальный и Ленинский районы Барнаула — на их территории проживают 159 032 и 109 082 избирателя соответственно.

Из городских округов также лидерами по числу избирателей являются город Рубцовск — 106 005 избирателей, а также Приобский и Восточный районы Бийска (86 237 и 83 433 человек внесены в списки избирателей). Самым малочисленным является город Белокуриха — на его территории зарегистрированы 12 069 человек. 7 734 избирателя проживают в ЗАТО Сибирский.

На территории Каменского района, образованного в результате референдума в апреле 2015 года путем объединения Каменского района и Камня-на-Оби, проживают 41 620 избирателей.

Среди муниципальных районов самыми малочисленными являются Ельцовский (5 151 избиратель) и Суетский (3 909 избирателей) районы.

Наибольшее число избирателей проживает в Первомайском районе — 35 917 человек, Тальменском — 35 917 и 28 129 человек — в Бийском районе края.