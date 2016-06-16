Киев, 16 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, осуждённая в России за пособничество в убийстве журналистов ВГТРК и незаконное пересечение российской границы, а затем помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, уснула в ходе парламентского заседания. Видеозапись опубликована на сайте YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко начала клевать носом на заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Из видеозаписи следует, что депутату трудно было бороться со сном. Помог коллеге выйти из положения депутат Андрей Тетерук, предложив ей стакан воды.

Напомним, что Савченко, служившая в карательном батальоне «Айдар», была задержана в 2014 году. В России она в течение двух лет находилась под следствием, и 22 марта Донецкий городской суд признал гражданку Украины виновной в причастности к убийству российских граждан — журналистов ВГТРК. По решению суда, бывшую украинскую военнослужащую приговорили в 22 годам колонии общего режима.

25 мая президент России подписал указ о помиловании Савченко, которая в этот же день отправилась в Киев, где была встречена как «героиня». 31 мая украинка приступила к своим депутатским обязанностям в Раде.