Челябинск, 16 июня, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Челябинской области 18-летней сироте районными муниципальными властями был предоставлен дом, который оказался непригодным для проживания. В доме отсутствовали окна и двери, не работала система отопления, передает корреспондент ИА REGNUM.

ru.wikipedia.org Аварийный дом

Девушка обратилась за помощью в прокуратуру. А прокурор Октябрьского района Вячеслав Гаврилов потребовал устранить нарушения прав юной челябинки. Суд поддержал позицию надзорного органа. Но ещё до вынесения судебного решения чиновники администрации Октябрьского муниципалитета отменили свое предыдущее решение, в котором допускалась возможность проживания в аварийном доме.

«Была создана комиссия по данному жилому дому, которая пришла к заключению, что проживание в данном доме в принципе возможно. Но при этом установлено, что в квартире отсутствуют окна, двери, разрушена печь, частично разрушен пол. Однако администрацией принято решение, что в таком доме проживать возможно, если сделать текущий ремонт жилого помещения», — пояснил Вячеслав Гаврилов.

Место нынешнего проживания девушки в прокуратуре назвать затруднились, но заверили, что в списки нуждающихся в обеспечении жильем она будет включена. В настоящее время решается вопрос о предоставлении пострадавшей другого жилого помещения.

Возможно, как сообщил прокурор Октябрьского района, будет вынесено представление о дисциплинарном наказании чиновников, допустивших нарушения. Окончательное решение — за главой района.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что вопрос в отношении пострадавшей сироты решен положительно. Она будет включена в списки нуждающихся в жилье. «Действительно в феврале 2015 года министерством социальных отношений Челябинской области девушке было отказано во включении в список обеспечения жилыми помещениями в связи с имеющейся регистрацией в п. Крутоярский, — прокомментировала начальник Управления социального развития минсоцотношений Татьяна Чиркова. — Мы по законодательству опирались на акт обследования, предоставленный муниципалитетом. Но за 1,5 года состояние дома ухудшилось настолько, что сейчас жилое помещение непригодно для проживания. Поэтому сирота признана нуждающейся в жилье и после сбора всех документов будет поставлена на учет».

Напомним, прокуратура Октябрьского района после обращения 18-летней сироты обратилась в суд о признании незаконным заключения межведомственной комиссии и назначении новой экспертизы квартиры проживания пострадавшей. В ходе разбирательств было выявлено, что Министерством социальных отношений Челябинской области было отказало сироте во включении в список на получение жилья ввиду наличия регистрации в поселке Крутоярский. Вместе с тем межведомственная комиссия заключила, что квартира сироты может быть пригодна, если сделать текущий ремонт. Однако, как показала проверка, квартира не пригодна для проживания. В жилом помещении отсутствовали окна и двери, была разрушена печь, частично отсутствовал пол. В настоящее время квартира, принадлежащая администрации Октябрьского муниципального округа, в установленном законом порядке признана непригодной для проживания, заключение межведомственной комиссии признано незаконным и отменено главой муниципалитета.

Отметим, федеральное законодательство предписывает, что всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижению 18 лет положено благоустроенное жилье. Предоставление производится в установленном законодательством субъекта Российской Федерации, в котором числится сирота, в форме однократно предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений.

По сообщению министерства социальных отношений, в 2016 году жильем будет обеспечено 510 детей-сирот. На эти цели запланировано 462,3 млн рублей. Из них 108 млн рублей — из федерального бюджета и 354 млн рублей — из областного бюджета. На сегодняшний день в Челябинской области право на жилье имеют 3114 человек, достигшие 18 лет.