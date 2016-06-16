Кунгур, Пермский край, 16 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Пермском крае сотрудники Кунгурского машзавода вынуждены уволиться, трудовые книжки на руки получили уже более 500 человек. Об этом сообщает кунгурская газета «Искра». По данным издания, собственники предприятия убедили заводчан написать заявления об увольнении, пообещав 14 июня трудоустроить их на другое предприятие, созданное на территории машзавода, однако этого не произошло.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2015 года ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» (КМЗ) признан банкротом. Собственник предприятия Иван Ли заявил: «Увольнение работников — это одна из составляющих банкротства предприятия. Одновременно с этим мы будем принимать на завод, но уже в другое юридическое лицо. Более того, устроим на работу больше людей. Сейчас мы просчитываем необходимое количество работников для того объема заказов, на которые уже подписаны контракты. Денег на их обеспечение достаточно».

Издание «Искра» сообщает: руководители машзавода заверили, что вопрос сохранения предприятия решается, комментарии будут даны позднее.

Отметим, по неофициальным данным, на заводе оставили всего 150 работников, сотрудников энергосилового цеха, охраны, бухгалтерии, юридической службы.

Добавим, ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» специализируется на производстве мобильных буровых установок, агрегатов для ремонта скважин, гидравлических забойных двигателей, различного бурового инструмента и запасных частей ко всем линейкам производимой продукции.