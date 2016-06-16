Красногорск, 16 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. В Московской области утвердили планировку семи региональных ТПУ. Помимо удобных развязок для смены вида транспорта, на узлах планируют построить паркинги, магазины и рестораны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Новые ТПУ появятся в Лобне, Истре, Наро-Фоминске, Люберцах, Подольске и городском поселении Быково. Как заявил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин, в области реализуется массовая программа по строительству ТПУ, которые планируют разместить вблизи ключевых железнодорожных станций. Пересадочные узлы должны разделить грузовые и пассажирские потоки и обеспечить бесперебойный транзит товарных составов. Жителям, в свою очередь, обеспечат больший комфорт в передвижении на общественном транспорте.

Напомним, согласно планам правительства региона, в Подмосковье планируется построить не менее 120 транспортно-пересадочных узлов.