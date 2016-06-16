Симферополь, 16 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Действия пяти крупных нефтетрейдеров Крыма по установлению и поддержании цен на рынке розничной реализации бензина марок А-92, А-95 и дизельного топлива нарушают пункт 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции». Об этом в Симферополе во время заседания комиссии УФАС по рассмотрению дела о картельном сговоре на топливно-энергетическом рынке Крыма сообщила заместитель руководителя управления Виктория Мельникова.

pixabay.com Топливо

«Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 05/987−15 решила признать действия ООО «Крымойл», ООО «Ритейл юг», ООО «Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг», выразившихся в установлении и поддержании цен на рынке розничной реализации бензина автомобильного марок А-92, А-95 и дизельного топлива, нарушением п. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции», — цитирует ИА «Крыминформ» решение комиссии, зачитанное Викторией Мельниковой.

УФАС Крыма предписало названным компаниям устранить нарушения, выявленные во время мониторинга топливного рынка республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2016 года крымские власти были возмущены повышением цен на продовольствие и топливо. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил начать проверки нефтетрейдеров, поднявших цены на бензин на 20−30 копеек. Кроме того, автолюбители на полуострове регулярно жалуются, что цены на топливо в Крыму на уровне Краснодарского края либо даже выше на 1−2 рубля, а качество топлива при этом гораздо ниже.