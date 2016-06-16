Пермь, 16 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Претензии прокуратуры Перми на то, что в 130 образовательных дошкольных организациях списочное количество детей превышает нормативное в среднем на 12%, а в отдельных садиках — до 30%, городскими властями отрицаются. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что комплектование детских садов в 2015 году шло на основе СанПиНа 2013 года. При расчете норм площади на одного ребенка чиновники исходили из количества детей, фактически находящихся в группе. В департаменте образования Перми уверены, что в среднем каждую группу в детских садах посещает не более 70% детей.

pixabay.com В детском саду

В конце июля 2015 года санитарные нормы изменились — на одного ребенка должно приходиться теперь не менее 2 кв. метров, а количество детей в группе определяется исходя из списочного состава. Забрать выданные ранее направления в детские сады не представлялось возможным, уточнили в мэрии.

Сейчас выдача направлений в детские сады на новый учебный год происходит уже с учетом измененных санитарных правил и норм.

Отметим, что всего в 2016 году в дошкольные учреждения Перми планируется принять порядка 14 тысяч детей возрасте от трех до семи лет. В 2015 году открыто 10 детских садов на 3,5 тысяч дополнительных мест. Кроме этого, до конца 2016 года планируется открыть еще 870 мест в пермских детских садах.

Напомним, что итогам прокурорской проверки главе администрации Перми внесено представление с требованиями об устранении выявленных нарушений законодательства, а начальникам районных отделов образования города объявлено предостережение.