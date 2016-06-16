Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Российские футболисты смогут выиграть у сборной Уэльса, если будут играть также, как во втором тайме матча со сборной Словакией, отметил замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович в кулуарах ПМЭФ.

Matthew Wilkinson Флаг Уэльса

«Если команда будет играть, как вчера во втором тайме со словаками, думаю, что есть шанс на выигрыш», — сказал Дворкович, отвечая на вопросы журналистов.

«Конечно, надеемся на победу, но прогнозировать сложно», — говорит он.

В последнем матче группового этапа сборная России сыграет с Уэльсом 20 июня. Накануне сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2.