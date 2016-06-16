Москва, 16 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Основные работы по возведению Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и Южной рокады должны быть закончены к началу 2019 года, заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщает 16 июня пресс-служба стройкомплекса столицы.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Дороги города

По словам Хуснуллина, в настоящее время Северо-Западная хорда готова более чем наполовину, ее строительство будет завершено в 2018 году. Окончание основного объема работ по строительству Северо-Восточной хорды намечено на конец 2018 — начало 2019 года, при этом еще один-два участка будут закончены в последующие годы. Южная рокада также будет достроена к началу 2019 года.

«Фактически город получает новую магистраль — продление Рублевского шоссе, соединение с Пролетарским проспектом и дальше с выходом на МКАД», — отмечает Хуснуллин. При этом три новые дороги станут альтернативой проекту Четвертого транспортного кольца, от которого отказались из-за высокой стоимость реализации.