Москва, 16 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Автомобильный концерн Volkswagen планирует в 2017 году вывести на российский авторынок пикап Amarok с 3-литровым турбодизельным мотором V6, сообщает «Дейли-Мотор».

RL GNZLZ Volkswagen Amarok

Двигатель получит три версии мощности: 163, 204, а также 224 лошадиные силы, но в России будет продаваться только самая мощная его версия.

Volkswagen Amarok с таким двигателем сможет разгоняться до скорости в 193 км/час, а с места до 100 км/час — за 7,9 секунды.

Дилерам в Европе обновленный Volkswagen Amarok поступит уже в сентябре этого года. В России реализация пикапа стартует ближе к февралю-марту 2017 года.

Сейчас данная модель в дорестайлинговой версии продается в России за 1,68 млн рублей за базовую комплектацию. Пикап сейчас оснащается 2-литровым дизельным мотором мощностью 140 и 180 лошадиных сил.

Обновленная версия этой модели получит новый передний бампер и новую светотехнику. Дополнительные опции будут включать 20-дюймовые колесные диски, биксеноновые фары головного света, а также светодиодные дневные ходовые огни и камеру заднего вида.

В салоне обновленного пикапа появится система управления климат-контролем, новая информационно-развлекательная система и сидения нового образца.