Москва, 16 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, в Москве состоялось подписание Соглашения между министерствами обороны Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о военном сотрудничестве, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Сергей Шойгу во время визита в Мьянму. 2013

«Мы твердо убеждены, что двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество отвечает интересам Мьянмы и нашей страны. Это соглашение позволит нам вместе с вами искать и находить ответы на новые вызовы и угрозы национальной безопасности Мьянмы и России», — подчеркнул заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов.

Он заявил, что теперь у двух государств «будет достаточно инструментов для того, чтобы сделать все возможное для усиления боеготовности вооруженных сил Мьянмы и России».

В свою очередь, заместитель министра обороны Мьянмы контр-адмирал Мьинт Нве отметил, что два государства связывают давние дружеские отношения.

«Мы стремимся к усилению и укреплению отношений с Россией и в будущем. На данном этапе мы подошли с полной готовностью к подписанию соглашения, оно было согласовано на всех уровнях, в том числе в парламенте», — сказал замминистра обороны Мьянмы и подчеркнул, что Мьянма видит большие перспективы в области военно-морского сотрудничества с Россией.

Соглашение предусматривает обмен информацией по вопросам международной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, развитие отношений в области военной медицины, истории, топографии, гидрографии, культуры и отдыха военнослужащих и членов их семей, обмен опытом миротворческой деятельности, а также взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасанию на море.

Подписание этого документа подтверждает обоюдную заинтересованность сторон в последовательном укреплении связей по линии военных ведомств, их стремление к более эффективному взаимодействию в сфере обороны и безопасности.