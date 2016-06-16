Пермь, 16 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Верещагинский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело 24-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

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Как следует из материалов дела, в июле 2015 года пермяк распивал алкоголь с двумя своими товарищами. Выпив, он захотел навестить могилу отца. Однако найти её на кладбище он не смог. Это сильно разозлило дебошира и он стал крушить кресты и памятники, срывать венки. В общей сложности он повредил 22 могилы.

В полицию о происшествии сообщил приятель злоумышленника, ставший свидетелем погрома и не сумевший остановить своего знакомого.

«Суд приговорил гражданина к штрафу в размере 25 тысяч рублей», — говориться в сообщении пресс-службы региональной полиции.

Отметим, что в 2015 году поваленными деревьями были разрушены надгробья на кладбище города Усолья Пермского края, а в городе Березники на погосте вандалы сломали и сожгли деревянные кресты