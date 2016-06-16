Бишкек, 16 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, Первомайский районный суд Бишкека провел заседание по гражданскому иску директора правозащитного центра «Кылым Шамы» Азизы Абдирасуловой и председателя общественного фонда «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаиловой к президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «Zanoza.kg».

Суд

Активистки обвинили главу государства в том, что он оскорбил их честь и достоинство, публично обвинив в «отрабатывании зарубежных грантов», и потребовали в качестве компенсации нанесенного им морального ущерба выплатить каждой из них 2 млн сомов (свыше 1,94 млн рублей), впоследствии увеличив эту сумму в пять раз (10 млн сомов или около 19,43 млн рублей).

Суд под председательством судьи Алмаза Калыбаева принял решение отказать в удовлетворении искового требования обоих истцов о взыскании с президента Киргизии денежных средств, а также оставить без рассмотрения исковое заявление Толекан Исмаиловой в части взыскания судебных издержек.

Правозащитницы, как пишет ИА «K-news», выразили намерение обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, а в случае необходимости ‑ и в ООН.

«Судья работает на власть и поэтому вынес такое решение. Нет законов, чтобы президент шельмовал, и ему все было положено. В своей речи он разделил на хороших и плохих матерей. При этом, используя в своей речи неподкрепленные факты, обвинил меня в тяжком преступлении, при этом дискриминируя мой статус матери, бабушки и добросовестного гражданина. Последствия его речи принесли мне, моей семье и моему окружению невыносимые страдания, приравненные к пыткам», — подчеркнула Толекан Исмаилова.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии награждения многодетных матерей орденами «Баатыр эне» («Богатырская мать»), заявил, что правозащитницы Азиза Абдирасулова и Толекан Исмаилова «отрабатывают зарубежные гранты», а также что у представителей оппозиционного движения «Народный парламент» и вышеназванных гражданских активисток «одна цель — дестабилизация Киргизии любым путем, под любым предлогом и любой ценой».