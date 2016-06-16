Сочи, Краснодарский край, 16 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Жители Лазаревского района Сочи возвращаются к прежней жизни. После сильного удара стихии дома уже практически восстановили прежний вид, начинается благоустройство улиц. Принять гостей в скором времени смогут и горные аулы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-курорта 16 июня.

kubanmakler.ru Лазаревский район. Сочи

После расчистки и восстановления домов и частных подворий сейчас приступают к общественным зонам. Пока остался неохваченным район администрации Кировского сельского округа, она стояла особняком от жилых домов. Там около 7 тысяч кубометров крупных камней, ила и бревен, которые выбросило гидроударом на крышу здания. На данный момент в Тхагапше, Марьино, Татьяновке и Алексеевке трудится порядка 37 единиц техники, 150 сотрудников администрации, 140 специалистов МЧС, 20 человек из Кубаньспаса и 10 из службы спасения Сочи.

Параллельно идут работы по расчистке Псезуапсе и ручья Нагиш. Их русла сейчас углубляют и расширяют.

Как отметил первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит, все подводящие линии электропередачи уже заменены на новые. Населенный пункт разделили на два сектора, чтобы электроснабжение было стабильным. А в наиболее пострадавшем от стихии Тхагапше энергетики переносят подстанцию, которая все время находилась в зоне подтопления.

На сегодняшний день из четырех населенных пунктов вывезли 11 тысяч кубометров ила, порядка 7 тысяч кубометров бревен. В планах завершить все работы уже к концу этой недели, но погода вновь меняется, и в Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение о ливнях и сильном ветре.

Как сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди обрушились на Лазаревский район Сочи поздно вечером 4 июня. За час здесь выпало около 90 мм осадков. Это спровоцировало поднятие уровня реки Цуквадже, сход селей. Были повреждены и заблокированы дороги к поселкам Алексеевка, Татьяновка, Марьино, Тхагапш. Сельчане остались без энергоснабжения.

Власти пообещали оказать пострадавшим материальную помощь, размер которой определяет для каждого случая отдельно, в зависимости от повреждений. Всего на эти цели будет направлено 2,6 млн рублей.