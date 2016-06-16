В Барнауле осуждены мошенники, продавшие квартиру с ветераном
Барнаул, 16 июня, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Барнауле осудили виновных в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ильиничны Белоконевой. Уголовное дело, получившее широкий общественный резонанс еще и в связи с последующей смертью ветерана, обернулось реальным сроком только для организатора преступления — Максима Горемыкина. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как следует из распространенного сегодня, 16 июня, сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю, трое других участника группы «черного риэлтора» получили условные сроки.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года ветеран узнала от управляющей компании, что ее однокомнатную квартиру в центре города кто-то продал. По данным Регцентра, после того, как жилье таинственным образом перешло к новым собственникам, его успели перепродать четыре раза. Сделки осуществлялись в промежуток времени с конца апреля 2014 года до конца 2014 года.
Между тем, следствию удалось установить, что мошеннический план разработал Максим Горемыкин, обладавший сведениями о социально незащищенных гражданах. Жертвой Татьяна Ильинична стала потому, что проживала в однокомнатной квартире и являлась ее единственным собственником.
«Из корыстных побуждений мужчина решил приобрести право собственности на квартиру пожилой женщины путем обмана и злоупотребления доверием без ее ведома и согласия. Для совершения мошеннических действий он привлек директора агентства недвижимости Ирину Гуцеву, а также номинального покупателя из числа знакомых Алексея Стукалова. Участниками группы были беспрепятственно подготовлены и предоставлены в регистрационный орган документы на регистрацию перехода права собственности в отсутствии собственницы жилого помещения», — отмечают в СК.
Известно, что на этой сделке черные риелторы заработали более 1 миллиона 600 тысяч рублей, а ветеран лишилась права на жилое помещение. Перенесенные волнения сказались на состоянии здоровья Татьяны Ильиничны: 11 мая 2015 года она скончалась.
«В ходе расследования эпизода мошенничества с квартирой ветерана войны было выявлено еще одно аналогичное преступление, совершенное Горемыкиным, Гуцевой и Сухопарным в апреле 2014 года с долей квартиры умершей жительницы города Барнаула без ведома и согласия ее наследников, которым был причинен имущественный ущерб на сумму более 470 тысяч рублей, а также они были лишены права на долю в жилом помещении», — пояснили в СК.
Согласно приговору суда, Александру Сухопарному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Условными сроками отделались также директор агентства недвижимости Ирина Гуцева и Алексей Стукалов. Им назначено наказание в виде 4,5 лет и 3 лет лишения свободы условно соответственно.