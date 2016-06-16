Барнаул, 16 июня, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Барнауле осудили виновных в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ильиничны Белоконевой. Уголовное дело, получившее широкий общественный резонанс еще и в связи с последующей смертью ветерана, обернулось реальным сроком только для организатора преступления — Максима Горемыкина. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Как следует из распространенного сегодня, 16 июня, сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю, трое других участника группы «черного риэлтора» получили условные сроки.

видеокадр РЕН-ТВ Татьяна Ильинична Белоконева

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года ветеран узнала от управляющей компании, что ее однокомнатную квартиру в центре города кто-то продал. По данным Регцентра, после того, как жилье таинственным образом перешло к новым собственникам, его успели перепродать четыре раза. Сделки осуществлялись в промежуток времени с конца апреля 2014 года до конца 2014 года.

Между тем, следствию удалось установить, что мошеннический план разработал Максим Горемыкин, обладавший сведениями о социально незащищенных гражданах. Жертвой Татьяна Ильинична стала потому, что проживала в однокомнатной квартире и являлась ее единственным собственником.

«Из корыстных побуждений мужчина решил приобрести право собственности на квартиру пожилой женщины путем обмана и злоупотребления доверием без ее ведома и согласия. Для совершения мошеннических действий он привлек директора агентства недвижимости Ирину Гуцеву, а также номинального покупателя из числа знакомых Алексея Стукалова. Участниками группы были беспрепятственно подготовлены и предоставлены в регистрационный орган документы на регистрацию перехода права собственности в отсутствии собственницы жилого помещения», — отмечают в СК.

Известно, что на этой сделке черные риелторы заработали более 1 миллиона 600 тысяч рублей, а ветеран лишилась права на жилое помещение. Перенесенные волнения сказались на состоянии здоровья Татьяны Ильиничны: 11 мая 2015 года она скончалась.

«В ходе расследования эпизода мошенничества с квартирой ветерана войны было выявлено еще одно аналогичное преступление, совершенное Горемыкиным, Гуцевой и Сухопарным в апреле 2014 года с долей квартиры умершей жительницы города Барнаула без ведома и согласия ее наследников, которым был причинен имущественный ущерб на сумму более 470 тысяч рублей, а также они были лишены права на долю в жилом помещении», — пояснили в СК.

Согласно приговору суда, Александру Сухопарному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Условными сроками отделались также директор агентства недвижимости Ирина Гуцева и Алексей Стукалов. Им назначено наказание в виде 4,5 лет и 3 лет лишения свободы условно соответственно.