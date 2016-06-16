Дерна, Ливия, 16 июня, 2016, 15:07 — ИА Регнум.



dodmedia.osd.mil Бомбардировка

Один ребенок погиб, еще три получили ранения 16 июня в результате авианалета на город Дерна, расположенный на востоке Ливии, заявили местные жители и источники в медицинских учреждениях города. Об этом сообщает Reuters.

Удар был нанесен вооруженными силами восточного правительства страны, которое, по их словам, наносит удары по городу, где находятся связанные с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) боевики.

По словам официального представителя восточных вооруженных сил Ливии Ахмеда аль-Масмари, жители города Дерна помогали «Аль-Каиде» (запрещена в РФ) и должны «нести ответственность за свои действия».

«Мы предупреждали жителей города Дерна через заявления из командных пунктов и штабов вооруженных сил, чтобы они не скрывали боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) или позволяли им использовать жилые районы для хранения оружия и боеприпасов», — заявил он.

В городе Дерна на протяжении долгого времени находились боевики-исламисты, и в 2014 году город стал оплотом экстремистов из ИГИЛ (запрещено в РФ), откуда они были выдавлены в начале 2016 года.