Москва, 16 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В июне наиболее доступная квартира для аренды предлагается в ЮЗАО Москвы. Жилье на улице Главмосстроя обойдется арендаторам в 17 тыс. рублей в месяц, однако снять его можно лишь на два месяца, сообщает 16 июня «ИНКОМ-Недвижимость».

keresi72 Квартира

1-комнатная квартира расположена на 11-м этаже 17-этажного здания и обставлена минимумом мебели. Ее стоимость на 1 тыс. рублей меньше, чем наиболее экономичное предложение мая — тогда минимальная стоимость аренды в столице составила 18 тыс. рублей в месяц.

На втором месте в рейтинге доступности 1-комнатная квартира на 4-м этаже в 9-этажном доме на Красноярской улице за 18 тыс. рублей в месяц. В жилье есть современная мебель, сделан косметический ремонт, ближайшая станция метро «Щелковская» расположена в 10 минутах езды на транспорте.

15 минут придется ехать до метро «Пражская» от девятиэтажки на улице Красного Маяка, на 5-м этаже которой за 20 тыс. рублей сдается 1-комнатная квартира. Здесь есть кухонный гарнитур и вся необходимая мебель.