Москва, 16 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Призыв главы Минфина Антона Силуанова отказаться от части прямых бюджетных обязательств не более чем озвучивание уже принятого решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра финансовых исследований НИИ Минфина РФ, профессор Финансового университета при правительстве РФ Игорь Варьяш. Комментируя выступление главы министерства на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, он отметил, что сейчас рассматривают лишь детали сокращения социальных выплат, а не само предложение.

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«Прямые бюджетные обязательства — это социальные выплаты, в том числе по медицине, пенсиям и прочему. Об этом говорится уже давно. Например, не индексировать пенсии работающим пенсионерам, более адресной сделать социальную помощь (не всем подряд) и так далее. Самое главное, то, что министерство занимает отрицательную позицию по введению новых налогов», — пояснил Варьяш.

По его словам, в данной связи выработали компромиссное решение — не вводить новых налогов, но и не ослаблять налоговую политику, то есть не предпринимать какие-то меры по уменьшению налогового бремени.

«В этом выступлении нужно иметь в виду предыдущее выступление главы Центробанка о том, что основная проблема для монетарной политики сегодня заключается в бюджетном дефиците, нельзя увеличивать бюджетный дефицит. И они даже подсчитали, что увеличение бюджетного дефицита примерно на 1% должно увеличивать на 1% ключевую ставку. Не уверен, что это все имеет под собой какую-то прочную научную базу, но такое заявление было сделано», — отметил профессор.

Он напомнил и о позиции президента России Владимира Путина о том, что нельзя увеличивать отношение долга к ВВП. «Вот с этой точки зрения мы можем рассматривать заявление министра финансов», — считает Варьяш.

Что касается сокращения бюджетных обязательств, то это уже происходит, отметил он. «Сейчас просто озвучивается то, что уже фактически сделано. Рассматриваются только детали. Например, уменьшить социальные выплаты не на 1%, а на 1,1%, вот об этом идет спор, а не о принципах. То есть решение уже принято, а на форуме просто озвучивается это решение», — подчеркнул он.

Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня, глава Минфина заявил, что России необходимо отказаться от части прямых бюджетных обязательств, так как иной путь ведет к увеличению налогового бремени, что негативно скажется на дальнейшем экономическом росте страны.