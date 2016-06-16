Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Новый атомный ледокол «Арктика», который сегодня, 16 июня, был спущен на воду в Санкт-Петербурге, имеет ряд особенностей: это самый большой ледокол во всём мире, у него регулируется глубина погружения в воду, передаёт НТВ.

А́томный ледоко́л «А́рктика»

Отмечается, что одной из интересных особенностей «Арктики» является наличие двойной осадки: она позволяет судну погружаться на разную глубину. Благодаря этой особенности ледокол становится вездеходным, и сможет ходить в разных морях — и в Баренцевом, и Карском.

«Арктика» — самый большой из существующих ледоколов. Его мощность составляет 80 тысяч лошадиных сил.

Энергетическая установка «Арктики» более мощная и, в то же время, более компактная, чем у предыдущих судов. После того, как в атомный ледокол будет закачено топливо, он сможет ходить до следующей закачки семь лет.

В настоящее время на ледоколе ещё не достроена рубка. Также планируется доработать ряд палубных помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арктика» была спущена на воду сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая присутствовала на церемонии, напомнила, что Россия является единственной страной в мире, которая обладает собственным атомным ледокольным флотом.