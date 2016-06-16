Москва, 16 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Ипотечные ставки в России снизятся до конца 2016 года. Об этом сегодня, 16 июня, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ-2016.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Стоимость ипотеки зависит от двух составляющих — стоимости финансирования и рисков. «На стоимость финансирования мы никак не можем влиять. Однако я убеждён, что в этом году ставки снизятся», — отметил он, указав, что стоимость финансирования зависит от ситуации на рынке.

При этом, по мнению Грефа, необходимо работать над снижением рисков по ипотеке, например, над транзакционными издержками и снижением барьеров для строительных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявлял, что Сбербанк готов снижать ставки по ипотечным кредитам вслед за движением ключевой ставки ЦБ. Напомним, 10 июня Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 10,5%.