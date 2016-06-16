Новосибирск, 16 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН нашли клад серебряных монет на территории Умревинского острога. Как заявили ИА REGNUM в институте, монеты были отпечатаны в период с 1696 по 1717 годы, во времена правления Петра I. Всего найдено более ста серебряных проволочных копеек с оттисками штемпелей нескольких монетных дворов.

Фотография предоставлена Институтом археологии и этнографии СО РАН Под Новосибирском найден клад из серебряных монет времен Петра I

На лицевой стороне семи монет отчеканен всадник с копьем, а с оборотной видны фрагменты легенды с титулом и именем правителя. На нескольких монетах годы выпуска хорошо видны. Возраст других монет археологи определяли по штемпелям монетных дворов, третьих — по массе. Монеты были в интенсивном обращении, поэтому большая часть из них затерта и номинал не читается.

Такая эталонная выборка серебряных монет-чешуек петровского времени получена в Сибири впервые.

«Серебряные копейки-чешуйки были исключительно отечественным изобретением, — пояснил один из авторов исследования Андрей Бородовский. — Петр Великий, пытаясь «подтянуть» нашу державу до европейского уровня того времени, начал с денежной реформы. Она заключалась в системной государственной инициативе по изъятию у населения серебра, которого в качестве основного валютного средства в России тогда не хватало и начала чеканки новой полновесной серебряной монеты европейского образца».

Закопан клад на правом берегу Оби, в ста километрах севернее Новосибирска в 40-х годах XVIII века, когда эти монеты уже около 20 лет как вышли из обращения и представляли собой ценность только как драгоценный металл очень высокой пробы. Десять монет имеют крошечные отверстия — местные жители нашивали их на одежду для украшения. Скорее всего, монеты были завернуты в бересту или положены в берестяную коробочку, так как археологи обнаружили ее обрывки.

Как заявляют археологи, публикация клада монет с Умревинского острога — первый случай системно-аналитического издания нумизматической коллекции петровского времени в Сибири.