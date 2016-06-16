Чебоксары, 16 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «не имеет морального права» возглавлять политическую партию, так как является одним из «чемпионов в Госдуме по количеству жён»: только официально он был четырежды женат. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 июня, заявил глава комитета Госсовета Чувашии по социальной политике Петр Краснов («Единая Россия»), выступая на сессии парламента и отвечая на критику оппозиции о доходах депутатов.

cap.ru Петр Краснов и Игорь Моляков

«Указание» единоросса последовало после критики-провокации лидера фракции справороссов в Госсовете Игоря Молякова, который с обсуждения регламента деятельности местного парламента ловко перевёл выступление на семейные будни депутатов Госдумы России. Он акцентировал внимание на том, что у российских парламентариев резко пропали жёны: если в прошлом году в нижней палате парламента было всего 7 разводов, то в этом году — уже 107.

Справоросс высмеял пояснения отдельных депутатов скрыть доходы своих жён. «Кто-то говорит: «А у меня жена пропала, у меня объективные обстоятельства, и я не могу узнать её доходы». Ну что это за глупость такая! Это какая-то ерунда, не иначе — он не знает, где его жена, он не может сказать, какие у неё доходы. Это вообще какой-то нонсенс — причём согласиться с этим никак нельзя, потому что это лазейка для того, чтобы депутату, который идёт в законодательные органы, обеспечить себе тёплое место в административных органах, чтобы бизнес свой прикрыть», — полагает Игорь Моляков.

На оппонента Молякова грудью пошёл Петр Краснов, который подверг сомнению моральный облик российского лидера парламентской партии, обрушившись с критикой его семейной жизни и в довершении назвав того «некто Миронов».

«Коль моему другу-депутату Молякову дозволено говорить о количестве разводов в рядах депутатов Государственной думы, напомню, что одним из чемпионов по количеству жён в Государственной думе Российской Федерации Федерального собрания является Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия»: он только официально женат четыре раза. Это только официально, понимаете! Я бы на вашем месте его переизбрал — такой человек не имеет морального права возглавлять политическую всероссийскую партию», — заявил Краснов.

Единоросс при этом умолчал, что федеральный справоросс разводится, чтобы официально жениться, а не ходит разведённым холостяком, как сотня разведённых в последний год думцев.

Стоит также отметить, что недавно в Госдуму внесён законопроект, направленный на борьбу с фиктивными разводами депутатов и сенаторов. Согласно документу, депутаты, члены Совфеда, чиновники всех уровней власти будут обязаны декларировать доходы бывших супругов.



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