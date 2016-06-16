Симферополь, 16 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Химический анализ проб воды, взятых в озерах Донузлав и Сасык-Сиваш, показал повышенную минерализацию, что делает использование воды в качестве технической и питьевой невозможным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Госкомводхозе Крыма.

Olgacrimea Озеро Донузлав

«Оросительная вода данного качества оказывает неблагоприятное влияние на плодородие почв, урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Для возможного использования воды из данных озер для питьевых и сельскохозяйственных нужд необходимо проведение дополнительных мероприятий по изменению её качества», — рассказали в Госкомводхозе.

Воду из этих озёр необходимо опреснять, а для этого нужен инвестор, пояснили в ведомстве.

Заполнить этой водой Северо-Крымский канал предложил президент региональной общественной организации «Инженерная академия Республики Крым» Виктор Кремнев.

После изучения «Крыммелиоводхоз» продолжит наблюдение за качеством воды в озере Донузлав и будет изучать вопрос о возможном объёме отбора воды для питьевых и сельскохозяйственных нужд до августа 2016 года. Это позволит принять окончательное решение о возможности использования имеющихся водных ресурсов пресной воды озера Донузлав.

Напомним, в Крыму сложился дефицит воды после прекращения Украиной подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал.