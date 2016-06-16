Ярославль, 16 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области увеличит расходы на обслуживание государственного долга на 240,2 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет внесены в региональное заксобрание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

ИА REGNUM

Это связано с досрочным возвратом Министерству финансов РФ бюджетного кредита в 6,7 млрд рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, региону пришлось вернуть средства из-за неисполнения условия соглашения с Минфином в 2015 году.

Бюджетный кредит со ставкой 0,1% пришлось частично заменить коммерческими кредитами по коммерческим ставкам. Кроме того, в мае 2016 года регион осуществил дополнительную эмиссию облигаций Ярославской области на сумму 4,5 млрд рублей.

Согласно проекту изменений в бюджет региона, на 1 января 2017 года государственный долг Ярославской области составит 34,5 млрд рублей вместо 31,8 млрд по проекту, принятому в конце 2015 года.

На 1 июня долг достиг очередного исторического максимума и составил 35,1 млрд.