Брянск, 16 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Брянской области 40 выпускников без ошибок написали единый государственный экзамен по русскому языку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки, отметив, что, судя по таким результатам, уровень знаний в области растет.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Всего с заданиями по русскому языку справились 5520 человек. Не смогли преодолеть минимальный порог в 24 балла 15 сдававших.

С математикой у брянских выпускников 2016 года дела немного хуже. Получили отметку «пять» 1860 школьника, а вот не смогли сдать экзамен 137 участника.

ИА REGNUM отмечает, что ЕГЭ по русскому языку в Брянской области сдавали 5535 человек, базовый экзамен по математике — 4483 выпускника. Экзамен по математике прошел без нарушений, а вот с экзамена по русскому пришлось удалить двух участков — за мобильные телефоны и шпаргалки.