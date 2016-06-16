Москва, 16 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не согласовывали с Кремлем решение присвоить мосту имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это исключительно прерогатива городских властей, — сказал Песков. — Полтавченко (губернатор Санкт-Петербурга Георгий) не должен советоваться с Кремлем, принимая те или иные решения о наименовании географических объектов в своем регионе».

Ранее начальник управления информации администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов в кулуарах ПМЭФ-2016 сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение, согласно которому новый мост через Дудергофский канал в Красносельском районе города получил имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

По его словам, решение в Смольном принималось в свете того факта, что Ахмат Кадыров является Героем России (посмертно), а Санкт-Петербург — неотъемлемая часть единой страны.

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