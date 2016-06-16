Севастополь, 16 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Правительство Севастополя своим постановлением приостановило все строительные работы до конца курортного сезона на территории бухты Ласпи вблизи Севастополя. Документ принят на заседании правительства 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Строительная техника

Правовой акт разработан по поручению губернатора Севастополя и запрещает строительство в бухте Ласпи до 31 октября 2016.

Запрет касается тех объектов, которые возводятся в соответствии с выданной разрешительной документацией. Вопросы самовольного строительства и борьба с ним осуществляется в рамках земельного контроля и контроля строительной деятельности, отмечалось на заседании.

«Это обосновано тем, что имеют место многочисленные обращения отдыхающих. На территории работает строительная техника, на объекты выезжает большегрузный транспорт», — пояснил представитель профильного управления Антон Калиниченко.

Севгосстройнадзор отказался предоставить данные о количестве строек на этой территории.