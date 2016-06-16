Москва, 16 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Москве в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело за оскорбление сотрудников полиции. Мужчину задержали в центре города за хулиганство, после чего он на протяжении нескольких часов поливал полицейских бранью и угрожал им, сообщает 16 июня Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Дебош

Весной этого года 43-летний Артём Власов, в 2012 году уволившийся по своему желанию со службы в 15-м управлении Генпрокуратуры РФ, был задержан полицейскими после пьяной драки в центре Москвы по жалобе соседей. По дороге в отделение полиции бывший прокурорский работник оскорблял стражей порядка, угрожая при этом увольнением, лишением чести и достоинства, а также вмешательством в ситуацию его отца, якобы уважаемого человека.

В дальнейшем Власов продолжил пьяный дебош в отделении полиции, где принялся в грубой форме предлагать сотрудникам полиции вступить с ним в гомосексуальные отношения. Наутро после задержания Власов пояснил, что проработал в надзорном ведомстве 8 лет, однако из-за проблем в личной жизни выл вынужден покинуть службу, после чего стал злоупотреблять спиртными напитками. По его словам, причиной его нападок на полицейских стал сильный стресс.

Происходящее было снято полицейскими на видео, запись стала основанием для возбуждения 15 июня 2016 года уголовного дела в отношении Власова по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».