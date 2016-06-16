Волгоград, 16 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области задержан застройщик-мошенник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 16 июня, под подозрение попал директор ООО «Инвестстрой» Дмитрий Донской.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Несколько эпизодов мошенничества со строительством объектов недвижимости были выявлены сотрудниками отдела № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД совместно со следователями. По версии дознавателей, Донской заключал с жителями Волгограда и области договоры на выполнение строительных работ, не имея на то законного основания. Полученные в качестве предоплаты деньги подозреваемый похищал. Действовал он как от лица организации, так и от своего имени.

По данным полиции, жертвами мошенника стали по меньшей мере десять человек. Однако у следствия есть основания полагать, что потерпевших будет больше. следствие располагает информацией, что обвиняемый, не имея разрешительной документации, заключал договоры на строительство индивидуального жилья, а также многоквартирных домов в жилых комплексах «Новая Максимка» и «Фигуры» в поселке Максима Горького в Советском районе г. Волгограда. В связи с чем, у полицейских есть основания предполагать, что число потерпевших может возрасти.

Уже известно, что обвиняемый заключал договоры на строительство индивидуального жилья, а также многоквартирных домов в жилых комплексах «Новая Максимка» и «Фигуры» в поселке Максима Горького в Советском районе Волгограда. Однако разрешительной документации у него не было.

На сегодня общий ущерб от действий злоумышленника оценили в более чем 20 млн рублей.

В настоящее время предполагаемый мошенник задержан и по решению суда взят под стажу. Ему предъявлено обвинение по 10 фактам крупного и особо крупного мошенничества. Донскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, что строительная отрасль очень привлекательна для мошенников. Так, по аналогичной статье — мошенничество в особо крупном размере — в конце мая в Волгограде был осужден учредитель и генеральный директор ООО «ПроектСтрой XXI век» Дмитрий Едигарова. На строительстве детского сада в поселке Отрадное города Михайловки он похитил 22 млн рублей, которые потратил на погашение кредитов и личные нужды. Вину в содеянном застройщик не признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс рублей. Здание детского сада не достроено до настоящего времени.