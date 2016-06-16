Хельсинки, 16 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум.



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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил 16 июня, что данные последних опросов общественного мнения относительно скорого референдума в Великобритании по вопросу членства в ЕС (Brexit) не внушают оптимизма, сообщает Reuters.

«Я знаю, что на сегодняшний день нам очень сложно сохранять оптимизм, мы все знаем последние данные опросов. Однако мнения по-прежнему разделяются 50 на 50, все еще возможно», — отметил Туск на пресс-конференции в Хельсинки.

Тем не менее британская газета Evening Standard сообщила 16 июня, что в ходе телефонного опроса компании Ipsos MORI 53% граждан Соединенного Королевства отметили, что во время голосования 23 июня они будут голосовать за выход страны из Евросоюза.