Марсель, Франция, 16 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Сергей Карасев возглавит бригаду российских арбитров, назначенную судить матч второго тура группы F чемпионата Европы по футболу между сборными Исландии и Венгрии, сообщает официальный сайт УЕФА.

trkterra.ru Футбольный арбитр

Ранее возглавляемая Карасевым бригада российских арбитров обслуживала встречу сборных Швейцарии и Румынии, прошедшую 15 июня в Париже и завершившуюся со счетом 1:1. В ходе игры Сергей Карасев назначил пенальти в ворота швейцарцев и показал футболистам команд 6 желтых карточек.

На матчах Евро-2016 российская бригада судей работает в следующем составе: Сергей Карасев, Тихон Калугин, Николай Голубев, Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Резервным рефери в матче Исландия — Венгрия будет белорус Алексей Кульбаков.

Встреча сборных Исландии и Венгрии пройдет 18 июня в Марселе.