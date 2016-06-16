Париж, 16 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Первые снимки, сделанные камерой российско-европейского космического аппарата «ЭкзоМарс», на которых изображена марсианская поверхность, получены 13 июня. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

nssdc.gsfc.nasa.gov Марс

Отмечается, что фотографии сделаны на расстоянии 41 млн км от планеты. В дальнейшем, по мере приближения «ЭкзоМарс» к объекту, качество снимков будет улучшаться. ЕКА отмечает, что к настоящему времени «ЭкзоМарс» приблизился к конечной цели меньше, чем наполовину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2016 года «ЭкзоМарс» сделал первые тестовые снимки. На фотографиях запечатлён участок космоса, расположенный у южного полюса мира.

Напомним, экспедиция «ЭкзоМарс-2016» с космодрома Байконур отправилась на Марс 14 марта 2016 года. Космический аппарат Trace Gas Orbiter и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli должны прибыть к планете в октябре.