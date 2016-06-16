Москва, 16 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

В информационном выпуске — главные новости:

  • Памятная Доска гитлеровцу Маннергейму уже висит на доме в центре Петербурга
  • Минфин России призывает отказаться от части прямых бюджетных обязательств
  • «Чуть что не так — русские варвары, а немцы — нацисты». Немецкий журналист об английских СМИ
  • Россия — самая большая угроза миру, считает глава военного ведомства Польши
  • НАТО должно перестать стягивать войска к границам России. Говорит Американский журнал National Interest
  • Две группы террористов ликвидированы в Иране
  • Главу турецкой разведки отправят далеко