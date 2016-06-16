Радио REGNUM
Москва, 16 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- Памятная Доска гитлеровцу Маннергейму уже висит на доме в центре Петербурга
- Минфин России призывает отказаться от части прямых бюджетных обязательств
- «Чуть что не так — русские варвары, а немцы — нацисты». Немецкий журналист об английских СМИ
- Россия — самая большая угроза миру, считает глава военного ведомства Польши
- НАТО должно перестать стягивать войска к границам России. Говорит Американский журнал National Interest
- Две группы террористов ликвидированы в Иране
- Главу турецкой разведки отправят далеко