Минск, 16 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Вопросы деноминации белорусского рубля и принятия на вооружение ракетного комплекса «Полонез» обсудил 16 июня Александр Лукашенко в ходе встречи с руководством председателями Совмина Андреем Кобяковым и Нацбанка Павлом Каллауром, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Я получаю информацию о том, что Нацбанк и правительство провели солидную работу, чтобы спокойно перейти на новую валюту. Народ этого ждет. Это касается каждого, — сказал Лукашенко — Поэтому серьезный момент, и политический. Надо, чтобы это хорошо было организовано».

Лукашенко заявил, что деноминация может являться непопулярным мероприятием и проводится в канун парламентской кампании, отметив: «Это говорит о том, что мы никого не боимся, мы — государственные люди, а не только какие-то там политики. А государственные люди всегда думают о перспективах, развитии государства».

Кроме того, Лукашенко поделился своими впечатлениями от состоявшегося сегодня испытания ракетного комплекса «Полонез», охарактеризовав 16 июня как «счастливый день» для обеспечения безопасности и обороны постсоветской республики. По его словам, испытания прошли «идеально» и создание комплекса является «величайшим достижением», поэтому всем причастным к данному процессу следует вручить госнаграды.

Как сообщало ИА REGNUM, деноминация белорусского рубля состоится в июне. Вскоре после своего появления «зайчики» (название за купюрами закрепилось от изображения зайца на банкноте номиналом 1 рубль) вошли в пул самых слабых валют мира, неоднократно переживали деноминацию и на этот раз лишатся четырёх нулей.