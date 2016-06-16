Парусник «Херсонес» сменил порт приписки с Керчи на Севастополь
Севастополь, 16 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Правительство Севастополя подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт» о совместном использования и эксплуатации парусного учебного судна «Херсонес». Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правительства Севастополя Кирилл Москаленко.
«Мы подписали этот документ, осознавая важность поддержания престижа морского флота России, патриотического воспитания молодых поколений моряков и привития им уважения к флотским традициям», — сказал губернатор Севастополя Сергей Меняйло по итогам подписания соглашения.
«Херсонес» — учебный трехмачтовый корабль, построен в 1989 году на Гданьской судоверфи (Польша) по прототипу парусных судов начала XX века. В 1991 году судно было передано Керченскому государственному морскому технологическому университету. До 2006 года парусник использовался для круизных маршрутов немецкой компанией на условиях аренды. С апреля 2015 года владельцем корабля стало ФГУП «Росморпорт» (Минтранс РФ). До настоящего времени парусник был приписан к порту Керчь.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года учебный парусник «Херсонес», приписанный к Керченскому морскому порту, встал на комплексный ремонт на «Севастопольском морском заводе». После проведенной реконструкции парусник планируют использовать для обучения курсантов.