Севастополь, 16 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Правительство Севастополя подписало соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт» о совместном использования и эксплуатации парусного учебного судна «Херсонес». Соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правительства Севастополя Кирилл Москаленко.

Фото предоставлено представительством правительства Севастополя в Москве

«Мы подписали этот документ, осознавая важность поддержания престижа морского флота России, патриотического воспитания молодых поколений моряков и привития им уважения к флотским традициям», — сказал губернатор Севастополя Сергей Меняйло по итогам подписания соглашения.

«Херсонес» — учебный трехмачтовый корабль, построен в 1989 году на Гданьской судоверфи (Польша) по прототипу парусных судов начала XX века. В 1991 году судно было передано Керченскому государственному морскому технологическому университету. До 2006 года парусник использовался для круизных маршрутов немецкой компанией на условиях аренды. С апреля 2015 года владельцем корабля стало ФГУП «Росморпорт» (Минтранс РФ). До настоящего времени парусник был приписан к порту Керчь.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года учебный парусник «Херсонес», приписанный к Керченскому морскому порту, встал на комплексный ремонт на «Севастопольском морском заводе». После проведенной реконструкции парусник планируют использовать для обучения курсантов.