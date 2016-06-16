Москва, 16 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В 2015 году Россия привлекла из-за рубежа 201 инвестиционный проект против 125 годом ранее. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад консалтинговой компании EY.

ИА REGNUM Инвестиции

«Это максимальный показатель за последние 5 лет, — говорится в сообщении. — Самой привлекательной областью для инвестиций оказалось производство — на него пришелся 171 процент из 201, а также 96% всех созданных рабочих мест».

При этом отмечается, что лидером по прямым инвестициям в Россию стала Германия. Так, число запущенных Германией проектов выросло с 11 (в 2014 г) до 36 (в 2015 г), а число рабочих мест увеличилось с 350 до 2000 тыс.

Добавим, что в ТОП-5 иностранных инвесторов по количество проектов в РФ за прошлый год также вошли: США (29 проектов), Франция (20), Италия (12 проектов) и Китай (12 проектов).

Председатель правления немецко-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп прокомментировал лидерство Германии по инвестициям в Россию.

По его словам, немецкий бизнес быстро адаптируется в сложных ситуациях, а немецкие компании раньше других начали локализацию производства, что даже позволило некоторым из них найти возможности для экспорта своей продукции.