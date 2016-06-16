Брянск, 16 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В апреле 2016 года денежные доходы жителей Брянской области сложились на уровне 34,5 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянстата, они увеличились по сравнению в апрелем прошлого года на 8,8%. Расходы также увеличились, только на 7%. В апреле они были равны 32,7 млрд рублей. Таким образом, на руках у жителей области осталось 1,8 млрд рублей.

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В расчете на одного человека средний доход составил 28,175 тысячи рублей, а расходы — 17,976 тысячи.

«Реальные денежные доходы в апреле 2016 года по сравнению с апрелем 2015 года увеличились на 1,7 процента, реальные потребительские расходы снизились на 7,3 процента», — говорится в сообщении Брянсктата.

При этом если вычесть из доходов обязательные платежи, то за год реальные доходы увеличились только на 1%.